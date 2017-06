Hamburg (ots) - D-Level (www.d-level.de) darf sich Top-Consultant 2017 nennen. Bei der wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung des Beratervergleichs TOP CONSULTANT stellte das Unternehmen seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Im Rahmen der Preisverleihung auf dem 4. Deutschen Mittelstands-Summit in Essen gratulierte TOP CONSULTANT-Mentor und Bundespräsident a. D. Christian Wulff den Geschäftsführern Katharina Wolff und Harald R. Fortmann zu diesem Erfolg.



Bereits seit 2010 kürt TOP CONSULTANT die besten Berater für den Mittelstand. Das Siegel macht die Professionalität und die Kompetenz seiner Träger weithin sichtbar. Mittelständler schätzen es als verlässliche Orientierungshilfe auf dem überhitzten Beratermarkt. Die wissenschaftliche Leitung des Projekts liegt in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink und Bianka Knoblach - sie allein entscheiden, wer das TOP CONSULTANT-Siegel tragen darf. Beide leiten gemeinsam die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Im Auftrag von compamedia befragt die WGMB Referenzkunden der teilnehmenden Beratungsunternehmen und wertet die Ergebnisse zusammen mit weiteren Unternehmensdaten aus. Das TOP CONSULTANT-Siegel wird nur dann verliehen, wenn ein Beratungshaus hierbei ein sehr gutes oder gutes Ergebnis erzielt. In diesem Jahr erhielten insgesamt 96 Unternehmen die begehrte Auszeichnung.



Auch D-Level hat dieses Verfahren durchlaufen und die wissenschaftliche Leitung überzeugt. Seit knapp sieben Jahren ist die Full-Service HR-Beratung am Markt und bieten neben der Besetzung von digitalen Fach- und Führungskräften, Beratung und Sparring für die Digitale Wirtschaft. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung von Top Consultant", erklärt Harald R. Fortmann, Geschäftsführer der Personalberatung D-Level, "Das Siegel bestätigt unseren Qualitätsfokus und zeigt uns, dass eine fundierte Digitalexpertise gerade im Mittelstand gefragt ist. Für uns als Beratung ist der Mittelstand, der vor der Herausforderung der Digitalen Transformation steht, derzeit sicherlich auch der spannendste Wirtschaftsbereich."



Prof. Dr. Dietmar Fink hebt die Transparenz hervor, die das Siegel stiftet: "Der Beratermarkt ist heiß gelaufen und bringt immer wieder auch zweifelhafte Anbieter hervor. TOP CONSULTANT zeichnet jene Berater aus, die bei Ihren Kunden nachweislich hervorragende Arbeit geleistet haben. Das Siegel dient mittelständischen Unternehmen somit als wichtige Orientierungshilfe auf einem unübersichtlichen Markt."



Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Bewerben können sich insbesondere Management-, IT- und Personalberater. Die wissenschaftliche Leitung des von compamedia seit 2010 organisierten Unternehmensvergleichs liegt in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin. Mehr Informationen unter www.top-consultant.de.



D-Level ist die erste Full-Service HR-Beratung für die Digitale Wirtschaft mit Sitz in Hamburg und einer Präsenz in München. Das von Katharina Wolff und Harald R. Fortmann geführte Unternehmen bietet weit mehr als die reine Besetzung von Fach- und Führungspositionen mit ausgewiesener Digitalexpertise. Als Sparringspartner begleitet D-Level seine Auftraggeber von der Digitalisierungsstrategie bis hin zum Executive Search. Hierbei arbeitet D-Level für namhafte Start-ups, mittelständische Kunden und Konzerne. D-Level ist die erste Personalberatung in Deutschland, die mit dem ePrivacyseal DE eine datenschutzrechtliche Zertifizierung für ihren vertrauensvollen Umgang mit Kundendaten erhielt. Das Unternehmen wurde als Top Personaldienstleister 2017 in den Kategorien Executive Search und Professional Search vom Focus Magazin ausgezeichnet. https://www.d-level.de/



