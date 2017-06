Frankfurt - Der Euro ist am Montag trotz überraschend guter Stimmungsdaten aus Deutschland bisher gesunken. Am Mittag notiert die Gemeinschaftswährung auf 1,1179 USD und damit etwas unter dem Niveau vom Freitagabend. Der Schweizer Franken gab derweil etwas nach. Ein Euro kostet am Mittag 1,0880 nach 1,0854 CHF am Morgen und der US-Dollar avanciert auf 0,9732 von 0,9702 CHF.

Das vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima erreichte überraschend erneut einen Höchststand seit der Deutschen Wiedervereinigung. Bankvolkswirte hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Euro profitierte dennoch nicht, sondern gab nach der Veröffentlichung sogar nach.

Zuvor hatte die am Wochenende beschlossene Bankenrettung in Italien den Euro kalt gelassen. Italiens Regierung gab am Sonntag bekannt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...