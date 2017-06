Die Aktie von First Sensor hat in den vergangenen Tagen kräftig zugelegt. Es gibt Kaufinteresse. Und das ist bei Nebenwerten immer sehr interessant, meint Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Der Experte sieht dafür mehrere Gründe. Für Anleger ist First Sensor aktuell durchaus ein Investment wert. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um LPKF Laser, Cancom, SLM Solutions und Helma Eigenheimbau. Das komplette Interview finden Sie hier.