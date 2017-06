Die Aktien des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar weisen per Wochenschlusskurs einen potentiellen Doppelboden auf, an dem im Freitagshandel deutliches Kaufinteresse zu verzeichnen war - Dies könnte jetzt der Auftakt für eine Fortsetzung der bisherigen Rally sein und bietet entsprechend gute Handels-Chancen auf der Oberseite.

Ende Januar letzten Jahres markierte die Aktie von Caterpillar mit einem Verlaufstief bei 56,36 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt des vorangegangenen Abverkaufs und schwenkte wieder in einen Aufwärtstrend um. Bis Anfang November 2016 konnte hierdurch eine Erholungsbewegung zurück an den übergeordneten Abwärtstrendkanal um 85,00 US-Dollar vollzogen werden, nur wenig später brachen die Kursnotierungen nachhaltig darüber aus und etablierten zu Beginn dieses Monats ein Verlaufshoch bei 108,18 US-Dollar. Damit hat sich das Wertpapier merklich an seine Jahreshochs aus 2014 bei 111,46 US-Dollar herangetastet, wurde jedoch durch ...

