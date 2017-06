Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktie der Kapsch TrafficCom von 42,0 auf 51,0 Euro erhöht. Auch die Gewinnerwartungen wurden angepasst. Grund dafür sind die neuen Auftragseingänge in den USA bzw. der neue Ausblick des Managements.

Die Empfehlung "hold" für die Aktie wurde allerdings durch die Analysten bestätigt.

In Bezug auf das Segment Mautsysteme weist der RCB-Analyst Christian Bader auf fortlaufenden Preisdruck hin, der sowohl für herkömmliche als auch elektronische Systeme gilt. Für das Segment Intelligente Mobilitätslösungen (IMS) können die Analysten die sehr optimistische Einschätzung des Managements nicht teilen und verweisen vor allem auf die hoch gesteckten Ziele bei der EBIT-Marge.

Als Risikofaktoren führen die Analysten an, dass die Verträge in Weißrussland und Polen einen starken Anteil am derzeitigen EBIT haben und ein möglicher Verlust der Aufträge sich entsprechend auf den Aktienkurs auswirken würde. Auch die starke Exponierung in Schwellenmärkten ist für die Analysten neben dem Fall von eventuellen Kostenüberschreitungen bei Großprojekten ein Risikofaktor.

Für das Geschäftsjahr 2017/18 der Kapsch TrafficCom prognostizieren die RCB-Analysten einen Gewinn von 3,35 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die drei Folgejahre liegen bei 3,26 (2018/19), 3,22 (2019/20) und 3,18 (2020/21) Euro je Aktie. Die Dividenden werden für das Geschäftsjahr 2017/18 sowie die drei Folgejahre mit 1,50 Euro je Aktie erwartet.

Am Freitagnachmittag notierten die Kapsch TrafficCom-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 47,50 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sig/mik

AFA0046 2017-06-26/13:56

ISIN: AT000KAPSCH9