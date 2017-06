Liebe Trader,

Seit dem Doppelboden um 23,00 Euro aus 2016 befindet sich das Wertpapier von Leoni wieder in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend und konnte bisweilen auf ein Hoch von 56,11 Euro vor wenigen Wochen zulegen. An dieser Stelle erreichte die Aktie jedoch die obere Trendkanalbegrenzung und prallte regelkonform wieder zur Unterseite ab, sodass es auf das Niveau von rund 46,00 Euro wieder abwärts ging. Seither steckt die Leoni-Aktie kurzfristig in einem symmetrischen Keil fest, der an sich wiederum trendbestätigend ist und zu einer deutlichen Kursreaktion seitens der Marktteilnehmer führen sollte. Das Dilemma hierbei ist aber: Auf Tagesbasis erscheint das Chartbild kurzfristig bullisch, auf Wochenbasis fehlt hingegen noch eine weitere Korrekturwelle. Daher bleibt die Auflösung des kleinen Keils eine extrem spannende Sache und bietet Handels-Chancen auf beiden Seiten.

Long-Chance:

Wie gehen von einer Trendfortsetzung in Richtung des Haupttrends aus, so dass oberhalb der Marke von 51,40 Euro ein direkter Gipfelsturm an die Jahreshochs bei 56,11 Euro erfolgen sollte. Ein nachhaltiger Ausbruch der Leoni-Aktie darüber führt schließlich zurück an die Jahreshochs aus 2015 bei 63,57 Euro weiter rauf und kann bestens über entspreche Long-Positionen nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich in diesem Fall aber noch knapp unterhalb der Marke von 46,07 Euro aufhalten, ist aber mit stetig steigende Kursnotierungen schnellstmöglich nachzuziehen. Auf der Unterseite bedeutet ein Kursrutsch unter das genannte Stop-Niveau die Ausarbeitung einer weiteren Verkaufswelle in Richtung der unteren Trendkanalbegrenzung bei grob 41,50 Euro. Spätestens an dieser Stelle wird aber die übergeordnete Trendbewegung wieder aufgenommen und eignet sich hervorragend für einen erneuten Long-Einstieg.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 51,40 Euro

Kursziel: 56,11 / 63,57 Euro

Stopp: < 46,07 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,33 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Leoni AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 48,74 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

