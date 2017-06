Die Wirecard-Aktie zeigt sich heute mit grünen Vorzeichen (+1,1%) und entwickelt sich damit stärker als der TecDax, für den es im Moment +0,3% nach oben geht. An der Börse legten Wirecard-Aktien in der Zehn-Jahres-Betrachtung per Saldo um +567,7% zu, was einer Performance von +20,9% pro Jahr entspricht. Ein Einsatz in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 66.770 Euro gestiegen....

