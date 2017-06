FMW-Redaktion

Da hörten sich aber noch vor wenigen Wochen Andeutungen von Lufthansa-Chef Carsten Spohr ganz anders an. Die Übernahme von Air Berlin durch Lufthansa war das heiße Gerücht, das wochenlang im Raum schwebte. Und jetzt die Absage. In der "Bild am Sonntag" sagte Spohr gestern, dass man den Konkurrenten erst einmal nicht übernehmen wolle. Denn das sei nur möglich, wenn Air Berlin-Hauptaktionär und Gläubiger Etihad zur Übernahme der Schulden bereit sei. Und das sei noch nicht der Fall. Also ist die Absage an die Übernahme doch eher ein "Aufschub" als eine Absage? Auch seien die Kosten bei Air Berlin immer noch zu hoch, so Spohr.

Dass es Air Berlin weiterhin so schlecht geht, könnte der Lufthansa gelegen kommen. Denn man hat ja bereits von insgesamt 150 Flugzeugen 38 zur Lufthansa rübergeholt - sie fliegen für die Lufthansa-Tochter Eurowings. Die Crews der Flugzeuge sind zwar weiterhin Air Berlin-Mitarbeiter, fliegen aber für Lufthansa ...

