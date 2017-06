München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Caligari Film Produktion sichert sich die Rechte an dem Gentleman mit der magischen Melone - Gabriele M. Walther: "In den nächsten 3 Jahren gibt es die Neuauflage von PAN TAU als phantastischer Familienserie im deutschen Fernsehen."



Nach einem vierjährigen Verhandlungsmarathon konnte sich die Caligari Film Produktion die Rechte für neue TV-Serien und Kinofilme an PAN TAU sichern.



Der Autor Ota Hofmann und der Regisseur Jindrich Polák haben mit Pan Tau eine Figur geschaffen, die Mary Poppins und Charlie Chaplin aufs Beste vereint. Mit seinen magischen Fähigkeiten schafft er fantastische Situationen und erweckt Träume zum Leben. Seine Fähigkeit, sich bei Bedarf zu verkleinern, fasziniert nicht nur jüngere Zuschauer.



Gabriele M. Walther, geschäftsführende Gesellschafterin von Caligari Film: "Ich bin sehr glücklich und danke der Erbengemeinschaft für das Vertrauen, PAN TAU wieder zum Leben erwecken zu dürfen." PAN TAU ist eine der ganz großen Figuren der europäischen Familienunterhaltung. Sein Erfolg kannte keine Grenzen. Er ist der Held, dem trotz Mauer und eisernem Vorhang eine gesamte Generation eine gemeinsame Kindheitserinnerung zu verdanken hat. Mit Charme, Poesie und Humor stand er über den politischen Systemen und hat noch heute eine große Fangemeinde in ganz Europa.



Otto Simánek hat in über drei Serien-Staffeln, mehreren TV-Specials und Kinofilmen PAN TAU verkörpert. Der neue PAN TAU Darsteller wird ab Juli in einem groß angelegten Casting gesucht. Bis zum Jubiläumsjahr in 2020 soll die neue fantastische Familiensendung im Fernsehen zu sehen sein.



Caligari Film- und Fernsehproduktions GmbH:



Die Caligari Film- und Fernsehproduktions GmbH, 1986 von Gabriele M. Walther gegründet, ist eine der führenden unabhängigen Produktionsfirmen der deutschen Film- und TV-Branche. Das Portfolio des Family Entertainment Spezialisten reicht von Kinoproduktionen im Animationsbereich über Entertainment TV-Programme bis hin zu spannenden Fiction-Formaten und hochwertigen Dokumentationen. www.caligari.film



OTS: Caligari Film- und Fernsehproduktions GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56616 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56616.rss2



Bei Rückfragen:



Caligari Film- und Fernsehproduktions GmbH Friederike Nickel f.nickel@caligari.film Tel: +49 89 548095 11



Burda und Fink GmbH Petra Fink-Wuest pf@burda-fink.de Tel: 089-890649112