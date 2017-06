Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Unter den mehr als 130 vertretenen Unternehmen auf der "db Access Berlin"-Konferenz sei die Präsentation des Industriekonzerns bei den Analysten mit am besten angekommen, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Studie./edh/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0055 2017-06-26/14:37

ISIN: DE0007500001