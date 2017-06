Unterföhring (ots) -



26. Juni 2017: Der Traum vom schönen Dekolletee wurde für 400.000 Frauen weltweit zum Albtraum: Ihnen wurden Implantate mit minderwertigem Silikon eingesetzt. Die SAT.1-Dramedy "Nur die Größe zählt" (AT), die derzeit in Stuttgart gedreht wird, erzählt die Geschichte dreier Frauen, die stellvertretend für zahlreiche Opfer den nahezu aussichtslosen Kampf um Entschädigung gegen einen Pharma-Riesen aufnehmen. Dank des mit allen Wassern gewaschenen Anwalts Axel Schwenn (Hannes Jaenicke), der mit der Anwältin der gegnerischen Partei (gespielt von Mimi Fiedler) eine persönliche Rechnung offen hat, scheint es noch einen letzten Funken Hoffnung zu geben ... Hannes Jaenicke spielt in "Nur die Größe zählt" (AT) nicht nur eine Hauptrolle, sondern entwickelte zusammen mit Regisseur und Autor Holger Haase auch die Idee für den Stoff: "Die Geschichte ist inspiriert von einem wahren Fall. Alle inhaltlichen und juristischen Fakten sind weitestgehend originalgetreu recherchiert", erklärt der Schauspieler die Hintergründe und erläutert: "Die drei Protagonistinnen und ihr Anwalt kämpfen im Film wie David gegen Goliath. In diesem Fall ist Goliath ein DAX-Konzern, dem Profit wichtiger ist, als die Gesundheit der Frauen. [...] In Deutschland wurde tatsächlich keine einzige der betroffenen Frauen entschädigt und das ist ein Skandal. Dies war für Holger Haase und mich die Motivation, diesen Film zu machen." Holger Haase fügt hinzu: "Für mich als Regisseur und Autor war es vor allem wichtig, eine höchstmögliche Authentizität den Fall betreffend zu erarbeiten. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir ein sensibles Thema behandeln. Mir liegt es enorm am Herzen, in diesem Film mit ebenbürtiger Sensibilität die Frauen und ihre Geschichte zu inszenieren." Produziert wird die "Nur die Größe zählt" (AT) von Producers at Work.



Inhalt:



Wie tausende Frauen versprachen sich Jenny, Konstanze und Micky von einer Brustvergrößerung ein besseres Leben: Polizistin Jenny (Susanne Bormann) wurde seit sie ein Teenager war wegen ihres flachen Busens gehänselt. Lehrerin Konstanze (Muriel Baumeister) spürte die Folgen ihrer drei Schwangerschaften auch an ihrer Oberweite. Und für Pornodarstellerin Micky (Stephanie Krogmann) sind die vergrößerten Brüste ihr Kapital. Doch für die eingesetzten Silikonimplantate wurde minderwertiges Silikon verwendet - und es scheint krebserregend zu sein. Aus dem Traum vom schönen Dekolletee wurden tickende Zeitbomben im Körper tausender Frauen weltweit! Gemeinsam mit dem gewieften Anwalt Axel Schwenn (Hannes Jaenicke) nehmen Jenny, Konstanze und Micky stellvertretend für die vielen Opfer den nahezu aussichtslosen Kampf gegen den Pharmariesen DMS auf. Um Axel für ihren Prozess zu gewinnen, packt Jenny den Chauvi-Anwalt an seinem Ehrgeiz. Schnell entwickelt sich der Kampf der Frauen für ihre Gesundheit, ihre Würde und für Gerechtigkeit zur Herzensangelegenheit für Axel, der zu seinen Glanzzeiten mit harten Bandagen für seine Ideale kämpfte und heute verschuldet ist, zu viel trinkt und seine Mandanten vor Gericht aus Bagatelldelikten herausboxt. Doch ihr Gegner, der börsennotierte Konzern DMS mit Anwältin Katharina Vogt (Mimi Fiedler) an der Front, scheint übermächtig ...



+++ Produktion: Producers at Work GmbH +++ Produzent: Christian Popp +++ Executive Producer: Alexander Keil +++ Regie: Holger Haase +++ Buch: Holger Haase nach einer Idee von Hannes Jaenicke +++ Kamera: Uwe Schäfer +++ Redaktion SAT.1: Birgit Brandes +++ Drehzeit: 13. Juni bis voraussichtlich 13. Juli +++ Drehort: Stuttgart +++ Mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg +++



