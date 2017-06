Im letzten Monat fielen islamistische Extremisten im Süden der Philippinen in die Stadt Marawi ein. Die Offensive des Militärs drängt sie zunehmend in die Defensive. Besonders brutal soll gegen Christen vorgegangen sein.

In der umkämpften südphilippinischen Stadt Marawi sollen islamistische Extremisten Christen geköpft haben. Die mit der Terrormiliz IS verbündeten Aufständischen hätten seit Ausbruch des Konflikts vor mehr als einem Monat 30 Zivilisten umgebracht, teilte das philippinische Militär am Montag unter Berufung auf befreite Anwohner mit. Diese hatten von mindestens vier Enthauptungen berichtet. Die Armee nahm am Montag wieder ihre Luftangriffe und die Bodenoffensive auf, um die Extremisten aus der Stadt rund 800 Kilometer südlich von Manila zu vertreiben.

Es gebe zahlreiche Berichte, dass die ...

