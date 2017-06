Die wichtigste Air Show des Jahres findet immer in Europa statt. Airbus (WKN:938914) hat da ein Heimspiel und nutzt dieses in der Regel, um den amerikanischen Rivalen Boeing (WKN:850471) bei den Verkäufen in die Schranken zu weisen. Im letzten Jahr waren Boeings Absatzzahlen bei der Farnborough Air Show derart miserabel, dass das Unternehmen sich gezwungen sah, die Zahlen für die Pressemitteilung am Ende aufzuhübschen.



Dieses Mal hatte Boeing aber alles andere als Probleme, seine Modelle an den Mann zu bringen. Die neue Reihe 737 Max 10 sowie die Widebody-Variante des Dreamliner sorgten dafür, dass Boeing gegenüber Airbus klar im Vorteil ...

