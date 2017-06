Mit dem Neubau setzen Linde und der Stahlkonzern Arcelor Mittal ihre bisherige Kooperation in Eisenhüttenstadt fort. Die Anlage, die bereits Anfang 2017 den Betrieb aufnahm, versorgt das Stahlwerk von Arcelor Mittal langfristig mit Sauerstoff und Stickstoff. Darüber hinaus stellt Linde in der Anlage auch Flüssigprodukte für den regionalen Gasemarkt her - eine Kombination, die eine hohe Energieeffizienz ermöglicht. Mit dem Neubau unterstreicht das Unternehmen die strategische Bedeutung des Standorts ...

