In Deutschlands Hauptstadt explodieren die Mieten. Das zeigt eine aktuelle Preisanalyse von Homeday. Demnach sind die Mieten pro m2 in Berlin in den letzten vier Jahren um 33% gestiegen. Nirgendwo sonst kam es zu einer solchen Explosion der Mietpreise. Die Plätze 2 und 3 belegen Wolfsburg (29%) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...