FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handelskonzern Metro ist mit der geplanten Aufspaltung des Konzerns einen weiteren Schritt vorangekommen. Die Finanzmarktaufsicht Bafin billigte nach Unternehmensangeban den Prospekt für die Börsenzulassung der Metro Wholesale & Food Specialist AG. In ihr ist der Lebensmittelhandel des Konzerns gebündelt, den die Metro vom Elektronikhandel abspalten will.

Mitte Juli, nach der Eintragung in das Handelsregister, soll die Aufspaltung vollzogen werden. Diesen Zeitplan bestätigte das Unternehmen. Die bisherige Metro AG wird sich dann in Ceconomy AG umbenennen. Während bei ihr das Geschäft rund um die Elektronikketten Media-Markt und Saturn verbleibt, wird der Bereich mit Cash & Carry sowie den Real-Warenhäusern in der neuen Metro aufgehen. Bei der Spaltung bekommen die Ceconomy-Aktionäre dann je Anteilsschein eine Aktie der neuen Metro AG in ihr Depot gebucht.

Konzernchef Olaf Koch erklärte, Metro erreiche mit seinem Zeitplan nun die Zielgerade. In der vergangenen Woche hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf den Weg für die Aufspaltung frei gemacht, indem es entschied, dass verschiedene dagegen anhängige Klagen einer Eintragung ins Handelsregister nicht entgegenstünden.

Das Registergericht muss nun noch prüfen, ob das auch für einige Feststellungsklagen gilt. Für sie hatte sich das OLG nämlich als nicht zuständig erklärt. Verhindern will die Aufspaltung unter anderem der Media-Saturn-Minderheitsgesellschafter Erich Kellerhals.

June 26, 2017

