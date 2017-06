Der Goldpreis ist am Montag blitzartig abgestürzt. Binnen einer Minute verlor das Edelmetall am Vormittag rund 1,5 Prozent an Wert und fiel bis unter 1237 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai. Einige Händler sprachen von einem "Fat-Finger-Trade", also einem unabsichtlich ausgelösten Preisrutsch durch...

