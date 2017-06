Auf einen Schlag ist am Morgen der Preis für Gold um mehr als ein Prozent gefallen - ein riesiges Umsatzvolumen trug dazu bei. Es gibt Indizien, was den Preissturz auslöste.

Der Goldpreis ist am Montagmorgen um zehn Uhr deutscher Zeit im Londoner Handel abrupt um 1,6 Prozent abgerutscht. Das Volumen für Gold-Future-Kontrakte in New York war unmittelbar zuvor in die Höhe geschossen, was Händler auf einen möglichen "Fat finger"-Vorfall ("Dicker Finger") zurückführen. Darunter wird eine aus Versehen ausgelöste große Order verstanden, die durch eine versehentliche Eingabe erfolgt ist.

Der Handel schnellte innerhalb einer Minute auf bis zu 1,8 Millionen Unzen nach oben - ein Niveau, das selbst am Handelstag nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten oder der überraschenden Abstimmung für den britischen EU-Austritt vor einem Jahr nicht erreicht worden war.

"Niemand weiß etwas, abgesehen von dem unglücklichen Individuum, das den falschen Knopf gedrückt hat", so David Govett, Chef des Edelmetall-Handels bei der Marex Spectron Group in London. Durch automatische Handelsprogramme und die Tatsache, dass es eigentlich geringe Umsätze am Montag gegeben habe, könnte die Kursschwankung verschärft worden sein, schätzt Govett.

Andere Marktteilnehmer sagten, dass ein Händler entweder einen größeren Auftrag als geplant abgegeben habe oder die Fähigkeit des Markts überschätzt worden sei, eine solch ...

