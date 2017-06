"Read my lips: No New Taxes!" Unvergessen die Szene im TV-Duell zum Finale des US-Wahlkampfes zwischen George Bush sen. und seinem demokratischen Herausforderer Dukakis, während er zur Bekräftigung seiner Worte mit dem rechten Zeigefinger auf seinen Mund weist und den perplex dreinschauenden Gegner ziemlich alt aussehen lässt. Was Wunder, dass George ...

Den vollständigen Artikel lesen ...