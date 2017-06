Original-Research: EQS Group AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2017 Empfehlung: Verkaufen seit: 26.06.2017 Kursziel: 50,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 26.06.2017, vormals Halten Analyst: Alexander Langhorst und Thorsten Renner Deutliches Umsatzplus im Auftaktquartal 2017 durch ARIVA.DE Die EQS Group AG ist ein klassischer Wachstumswert mit deutlich zweistelligen Steigerungsraten beim Umsatz über mehrere Jahre, was sich auch in den kommenden Perioden nicht ändern sollte. Der Preis für dieses Wachstum ist jedoch eine deutliche Verwässerung auf der Ergebnisseite, da vor allem für die richtige und notwendige Internationalisierung zunächst Aufbaukosten anfallen. Wir sind unverändert von der grundsätzlichen Wachstumsstory der EQS Group AG mit ihrem cashflow-starken Geschäftsmodell überzeugt. Die Internationalisierung sowie die grundsätzlichen Markttreiber wie die verstärkten Regulierungen oder die Anforderungen an Best-Practise-Lösungen der Emittenten werden die Tragsäulen zu weiterem Wachstum in den kommenden Jahren sein. Dabei verfügt der Konzern als führender Anbieter über bewährte Tools, die sich leicht an neue Märkte adaptieren lassen und so auch über gezielte Akquisitionen zu erheblichen Synergien führen. Seit 2008 hat sich die EBIT-Marge der Gesellschaft von 33,5 Prozent sukzessive auf nur noch 10,2 Prozent in 2016 reduziert. Der mittelfristige Ausblick deutet nun darauf hin, dass im aktuellen Geschäftsjahr der Tiefpunkt erreicht werden und es fortan zu einer kontinuierlichen Margenerholung kommen sollte. Dies erscheint uns auch vor dem Hintergrund logisch, dass immer mehr Auslandsmärkte mit steigenden Umsatzvolumina die Gewinnschwelle erreichen und diese mit fortschreitendem Wachstum deutlich überschreiten. So steht den neuen Aufbaumärkten in den kommenden Jahren ein immer größer werdendes Erlösvolumen gegenüber, das bereits ansehnliche positive Ergebnisse erzielt und somit den Verwässerungseffekt auf die Konzernmarge kontinuierlich reduziert. Auf Basis unserer unveränderten Schätzungen erachten wir die aktuelle Bewertung der Aktie mit einem KGV von 51 für 2017 und 33 für 2018 als weitgehend ausgereizt. Die Dividendenrendite beträgt 1,3 Prozent. Auch wenn es sich bei EQS unserer Meinung nach um ein potenzialstarkes Unternehmen mit einem zukunftsträchtigen Geschäftsmodell handelt, erscheint es uns bewertungsseitig jedoch auf dem derzeitigen Niveau zu teuer. Vor diesem Hintergrund nehmen wir unsere Einstufung für die EQS-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 50 Euro von 'Halten' auf 'Verkaufen' zurück. Bereits engagierte Anleger, die das deutlich erhöhte Risiko von Gewinnmitnahmen bzw. temporären Kurskorrekturen in Kauf zu nehmen bereit sind, können angesichts der positiven Zukunftsaussichten aber auch investiert bleiben. Wir raten jedoch, Neuengagements bis zu potenziellen Kursrücksetzern mindestens in den Bereich unter 50 Euro, besser aber noch unter 45 Euro, zurückzustellen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15347.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE0005494165

AXC0198 2017-06-26/16:21