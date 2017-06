Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG - von EQUITS GmbH Einstufung von EQUITS GmbH zu Francotyp-Postalia Holding AG Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG ISIN: DE000FPH9000 Anlass der Studie: Quartalszahlen Q1/17 Empfehlung: Kaufen seit: 26.06.2017 Kursziel: 9,45 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: Kaufen Analyst: Thomas J. Schiessle FPH Konzern im Umbruch - gelungenes Q1/17 - niedrige Bewertung Das Kursziel für die Aktien des Berliner Traditionsunternehmen Francotyp-Postalia Holding AG (FPH) wird erhöht und ist gleichwohl unverändert 'konservativ' gefasst. Das Anlageurteil lautet Kaufen. Die FPH Equity-Story ist im Begriff zu der eines 'dynamischen Wachstumsunternehmen' zu werden - vorbei sein sollen die Zeiten der Langeweile. International im schrumpfenden Briefmarkt aktiv, konzentrieren sich die Berliner auf das Marktsegment kleinerer Briefvolumina; das nachweißlich einstellig wächst. Mehr noch, die Erträge sollen vervielfacht werden, wofür innovative Kommunikations-Produkte (Innovationsschwerpunkt: digitale/hybride Lösungen) und kräftig verbreiterte Vertriebskanälen sorgen sollen Seit 11/16 läuft die Transformation des 'Experten für sichere und effiziente Kommunikation' (analog - digital - hybrid) unter der Überschrift 'ACT'. Nicht nur Bestands- auch neue Kunden sollen mit innovativen Produkten gewonnen werden. Am entscheidenden neuen 'Mindset' wird gearbeitet. Es gilt das aktuelle Momentum weiter zu nutzen. Die Vertriebsstrukturen und das Branding werden angepasst; das Angebot (Systeme und Service) verbreitert. Im Q1/17 konnte das Topline-Wachstum beschleunigt werden. Das Frankiermaschinengeschäft war - entgegen der Marktentwicklung - im Plus. FP wächst schneller als der Wettbewerb. Angesichts des traditionell starken Jahresstarts wurde die qualitativ abgefasste Jahresprognose ('leichtes Wachstum') bestätigt. Auch die mittelfristige Zielstellung wurde vom CEO bekräftigt: Der Umsatz soll bis 2020 auf EUR 250 Mio. und die EBITDA-Marge auf ca. 17 % steigen. Anschließend - bis 2023, dem 100-jährigen Jubiläum - soll sich das Wachstum beschleunigen und einen Jahresumsatz von rund EUR 400 Mio. erreichen. Die aktualisierte Peer-Bewertung bestätigt es: die Bewertung ist analytisch niedrig; die gute Dividendenfähigkeit, gespeist durch einen hohen Anteil wiederkehrenden Geschäfts, sichert u.E. das Kursniveau ab. Wir empfehlen die Aktie zum Kauf. Die vollständige Analyse zu Francotyp-Postalia Holding AG sowie weitere Aktienanalysen, Meinungen und Peer-Vergleiche finden Sie unter www.equits.com Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15349.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.equits.de. Kontakt für Rückfragen Kontakt für Rückfragen: Thomas J. Schießle (Analyst und Geschäftsführer) EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 3 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61 M: +49 (0)179 91 83 555 www.equits.de Geschäftsführer: Thomas Schießle Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 74021 Kontakt für Rückfragen: ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV WICHTIG: Im Anhang (Disclaimer) des Research Produkts zum analysierten Unternehmen wird auf mögliche Interessenkonflikte hingewiesen.

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich.

