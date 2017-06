in plötzlicher Preissturzbei Gold hat Börsianer am Montag in Aufruhr versetzt. DerPreis für eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls sackte amVormittag binnen Minuten um rund 14 Dollar auf 1241 Dollar ab.Händler machten dafür einen sogenannten "Fat Finger"-Fehlerverantwortlich.

Den vollständigen Artikel lesen ...