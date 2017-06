Metallic Minerals Corp. schließt Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von 550.000 CAD

Vancouver, British Columbia, Kanada, 26. Juni 2017, METALLIC MINERALS CORP., ("Metallic Minerals" oder "das Unternehmen") (TSX-V: MMG / Frankfurt: 9MM1) gibt bekannt, dass das Unternehmen mittels der Ausgabe von 1.375.000 Stammaktien auf Flow-Through-Basis zu einem Preis von 0,40 CAD pro Aktie insgesamt 550.000 CAD beschafft hat. Der Ausgabepreis entspricht einem Aufschlag von 20% auf die Schlussnotierung an der TSX Venture Exchange am 23. Juni 2017.

Die Erlöse aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien werden zur Übernahme der infrage kommenden kanadischen Explorationsaufwendungen auf Metallics Flaggschiff-Silberprojekt Keno im Bergbaubezirk Keno Hill im zentralen Yukon Territory, Kanada, verwendet.

Greg Johnson, CEO und Chairman, sagte: "Wir sind mit dem Abschluss dieser Flow-Through-Privatplatzierung zufrieden, die unsere Fähigkeit zur Finanzierung der Bohrarbeiten auf unserem Silberprojekt Keno verbessert und uns ermöglichen wird, diese Arbeiten sowohl hinsichtlich der Bohrmeter als auch der Bohrstellen auszudehnen. Das Unternehmen begann seine Explorationssaison Ende Mai mit der ersten Arbeitsphase mit Fokus auf gezielte geophysikalische und geochemische Erkundungen, stratigrafische Kartierungen und Anlage von Schurfgräben zur weiteren Verbesserung der identifizierten vorrangigen Ziele. Der Beginn der Bohrungen der Phase 1 wird nach Abschluss dieser anfänglichen Explorationsarbeiten erwartet und sie werden sich auf die Überprüfung der früher identifizierten Vererzung entlang der bekannten Vererzungstrends in Fall- und Streichrichtung konzentrieren einschließlich einiger der ehemals produzierenden Mine auf der Liegenschaft. Aufgrund des Eingangs der Ergebnisse aus unseren Explorationsaktivitäten erwarten wir in den kommenden Wochen und Monaten weitere Neuigkeiten und da wir die Bewertung weiterer Möglichkeiten zur Schaffung eines langfristigen Werts für unsere Aktionäre fortsetzen."

Die Flow-Through-Aktien unterliegen gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabe. Die Haltefrist endet am 23.Oktober 2017.

Metallic hat der Zahlung einer Vermittlungsgebühr zugestimmt, die 6% der Bruttoerlöse entspricht, und wird Vermittler-Warrants ausgeben, deren Anzahl 6% der verkauften Flow-Through-Aktien entspricht. Jeder Vermittler-Warrant wird den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,50 CAD über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Abschluss berechtigen. Fall zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Abschlussdatum die Schlussnotierung der Stammaktien an der TSX Venture Exchange für 10 aufeinanderfolgende Handelstage über 0,75 CAD liegen sollte, dann könnte das Unternehmen eine Vorverlegung des Ablaufdatums der Vermittler-Warrants schriftlich ankündigen. Das Ablaufdatum der Vermittler-Warrants wird danach mindestens bis auf 30 Tage nach der Zustellung solch einer Ankündigung vorverlegt oder um einen vom Unternehmen festzulegenden längeren Zeitraum.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß der abgeänderten Fassung des U.S. Securities Act of 1933 registriert und dürfen in den USA ohne Registrierung oder einer entsprechenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung soll kein Angebot zum Verkauf oder die Bitte um ein Kaufangebot sein. Es wird auch keinen Verkauf von Wertpapieren in irgendeinem Staat geben, in dem solch ein Angebot, Bitte oder Verkauf ungesetzlich sein würde.

Über Metallic Minerals Corp.:

Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der Wachstumsphase mit Fokus auf Erwerb und Entwicklung von Silber- und Goldlagerstätten in wenig explorierten Regionen bergbaufreundlicher Länder, die nachweislich erstklassige Assets hervorbringen. Unser Ziel ist es, durch systematische, unternehmerische Exploration Wert zu schaffen, wobei das Investitionsrisiko gering und die Wahrscheinlichkeit für langfristigen Erfolg hochgehalten werden soll. Unser Hauptprojekt Keno liegt im historischen Silberbezirk Keno Hill im Yukon (Kanada), einer Region, die in den vergangenen 100 Jahren über 200 Millionen Feinunzen hochgradiges Silber hervorgebracht hat und über eine hervorragende Infrastruktur verfügt, einschließlich Stromnetz, Zugang über (überregionale) Straßen und zwei nahe gelegene Ortschaften mit allen Dienstleistungen. Metallic Minerals wird geführt von einem Team mit einem Track Record aus erfolgreicher Entdeckung und Exploration, einschließlich großer Entwicklungsprojekte, Genehmigungsverfahren und Projektfinanzierung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Metallic Minerals Corp. Suite 904 - 409 Granville Street Vancouver, BC V6C 1T2 Kanada www.metallic-minerals.com

Chris Ackerman Senior Manager - Corporate Communications & IR

Tel. +1-604-629 7800 chris.ackerman@metallic-minerals.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Metallic Minerals Corp. 409 Granville Street BC V6C 1T2 Vancouver Deutschland Telefon: +1-604-629 7800

E-Mail: info@metallic-minerals.com

Internet: www.metallic-minerals.com ISIN: CA59126M1068 WKN: A2ARTX

Börsen: Open Market in Frankfurt; Canadian Venture Exchange, Toronto

