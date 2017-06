Zum Wochenstart hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.770,83 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,29 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss.

Lufthansa-Aktionäre zeigten sich von der Absage des Unternehmenschefs in Richtung Air Berlin begeistert. Eine Unternehmensübernahme sehe er aktuell nicht, hatte Spohr der "Bild am Sonntag" gesagt. Lufthansa-Papiere legten zwischenzeitlich über drei Prozent und setzten sich damit an die Spitze der DAX-Kursliste, Air-Berlin-Aktien ließen hingegen über fünf Prozent nach. Auch Papiere der Commerzbank und der Deutschen Post waren am Montag gefragt und setzten sich an die Plätze zwei und drei, und auch Deutsche-Bank-Aktien waren überdurchschnittlich stark im Plus.

RWE-Aktien waren im Gegensatz zu Eon-Papieren deutlich im Minus und verzeichneten bis kurz vor Handelsschluss die kräftigsten Kursverluste im DAX. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1201 US-Dollar (+0,05 Prozent).