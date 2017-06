München (ots) -



Neue Amazon Original Serie begleitet die erste weibliche Chefköchin der berühmten Tour de France.



Amazon gibt einem neuen Amazon Original grünes Licht: Die noch unbetitelte Abenteuer-Dokuserie setzt die sagenhaften Athleten der 104. Tour de France in den Fokus, und das Essen, das sie am Leben hält. Die Serie schaut Hannah Grant, bei Profi-Radfahrern bekannt als Königin des "Performance Cooking", und ihrer Crew über die Schultern, wie sie gesunde und nahrhafte Mahlzeiten für die neun Fahrer des Teams Orica-Scott zubereiten - während des ganzen Rennens, das 23 Tage dauert und 21 Etappen über 3540 Kilometer umfasst.



Die Serie wurde inspiriert von Hannah Grants Buch The Grand Tour Cookbook (http://ots.de/whn1V) und eröffnet einen Blick hinter die Kulissen des Rennens im Rennen. Sie zeigt, was es bedeutet, die Standards der Sterne-Küche auf einen Nenner mit den Bedürfnissen professioneller Athleten zu bringen. Während der Tour de France wechseln das Rennteam und Hannah Grants gesamte Crew täglich den Standort - angefangen in Düsseldorf bis hin zur Zielgeraden auf der Champs-Élysées in Paris. Das Amazon Original gibt einen noch nie dagewesenen Einblick in eines der anspruchsvollsten Sportevents der Welt, das jährlich von Millionen von Zuschauern verfolgt wird, und stellt eine Seite des Rennens und der Teams vor, die noch kaum einer kennt.



"Hannah Grant ist eine Weltklasse-Köchin, die ihre Karriere der Ernährung von einigen der fantastischsten Sportlern der Welt gewidmet hat. Unter unmöglichen Bedingungen kreiert sie Gourmet-Mahlzeiten, die gleichzeitig nahrhaft und leistungssteigernd sind", so Conrad Riggs, Head of Unscripted, Amazon Originals. "Wir freuen uns sehr, Amazon Prime-Mitgliedern das organisierte Chaos hinter einer der renommiertesten und intensivsten Sportveranstaltungen der Welt zu zeigen, bei der sich Hannah Grant und ihr Team voll entfalten können."



"Es ist ein seltenes Geschenk, einen starken, neuen Blickwinkel auf ein Event zu finden, das so groß ist wie die Tour de France. Die beispiellose Kombination aus Sport, Reisen und Essen ist so ein Blickwinkel", so Executive Producer Christof Bove. "Unser Ziel ist es, dem Publikum von Amazon weltweit einen ungehinderten Zugang zu den Mechanismen und der Leidenschaft dieses Sportevents zu geben. Hannah Grant ist Teil einer neuen Generation von Köchen. Mit ihrer Einstellung und ihrem Können ist sie dieser Welt voller Spitzenleistungen gewachsen. Um die Tour de France zu überleben, musst du einfach der Beste der Besten sein."



Als Executive Producer der Serie fungieren Hannah Grant und Christof Bove. Die Serie wird von Junto Entertainment produziert.



