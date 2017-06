Liebe Leser,

bekanntlich hat United Internet den Plan, sich mit Drillisch zusammenzuschließen. Dies soll gewissermaßen mehrgleisig geschehen. So soll zum einen die Telekommunikations-Sparte von United Internet an Drillisch verkauft werden, wobei man selbst Mehrheitseigner des fusionierten Neuunternehmens wird. Denn Drillisch zahlt dafür in eigenen Aktien. Dadurch geht laut Plan ein großer Teil von Drillisch in den Besitz von United Internet über. Zusätzlich gibt es ... (Peter Niedermeyer)

