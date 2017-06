Igor de Maack (DNCA): Wöchentlicher Kommentar zu den Märkten (23. Juni 2017)

Auf den Aktienmärkten zeichnen sich keine klaren Trends ab: Befürchtungen über ein erneutes Einbrechen der Barrelpreise belasten die Kurse. Entgegen den Erwartungen nachgegeben haben indes die Zinsen am langen Ende. Sollten sie in den kommenden Monaten wieder anziehen, so könnte dies auf den Anbruch einer neuen Aktienhausse hinweisen.

Die Aktienmärkte holen vor den Sommermonaten noch einmal tief Luft. Es zeichnet sich kein klarer Trend ab, Befürchtungen über ein erneutes Einbrechen der Barrelpreise belasten die Kurse, die Berichtssaison ist noch nicht angebrochen und so mancher Anleger möchte einen Teil der Gewinne des ersten Halbjahrs realisieren. In der Tat ist die zweistellige Performance bestimmter Märkte, Themen und Regionen beachtlich. Entgegen den Erwartungen nachgegeben haben indes die Zinsen am langen Ende.

Sollten sie in den kommenden Monaten wieder anziehen, so könnte dies auf den Anbruch einer neuen Aktienhausse hinweisen - insbesondere in Europa, wo alle makroökonomischen Kennzahlen nach oben korrigiert wurden (Italien, Frankreich).

In den Vereinigten Staaten sind trotz der Anhebung der kurzfristigen Zinsen durch die Fed noch immer dieselben Fragen unbeantwortet: Wie wirdsich das Wachstum entwickeln? Wohin bewegt sich die Inflation? Welche Richtung schlagen die langfristigen Zinsen ein? Wohin steuern die Unternehmensgewinne? Wie geht es mit Donald Trump weiter?

Zugleich vermeldet China die Aufnahme 222 chinesischer Large Caps (A-Aktien) in die MSCI-Indizes MSCI Emerging Markets (in dem die chinesischen Papiere eine Gewichtung von 0,73 % haben werden) und MSCI ACWI ab Juni 2018. Diese Entscheidung ist ein Signal an China, auf dem Weg der Reformen seines Wirtschaftsmodells weiter voranzuschreiten. China verpflichtet sich zunehmend zu einer Öffnung für den Finanzkapitalismus, nachdem es den Industriekapitalismus bereits gut beherrscht. Das Land leistet heute einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Wachstum, könnte angesichts dieser neuen Verflechtungen in Zukunft aber auch zu großen weltweiten Krisen beitragen und/oder diese auslösen. Es darf nicht vergessen werden, dass China auf lange Sicht mitdrei enormen Herausforderungen konfrontiert sein wird: Debt (Schulden),Demografie und Demokratie (3D). Deng Xiaoping, der das Reich der Mitte lange Jahre führte, lag womöglich gar nicht falsch mit seinem Spruch: "Wenn China seine Türen öffnet, kommen zwangsläufig Fliegen herein."