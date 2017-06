Gestoppte bzw. gedrehte Serien: UBM -0,95% auf 36,985, davor 5 Tage im Plus (1,47% Zuwachs von 36,8 auf 37,34), AT&S -0,9% auf 9,88, davor 5 Tage im Plus (7,2% Zuwachs von 9,3 auf 9,97), Österreichische Post +1,38% auf 38,675, davor 5 Tage im Minus (-5,57% Verlust von 40,4 auf 38,15), Erste Group +1,74% auf 31,79, davor 4 Tage im Minus (-5,03% Verlust von 32,9 auf 31,25), Goldbarren (100g, philoro) -1,34% auf 3616, davor 3 Tage im Plus (0,66% Zuwachs von 3641 auf 3665), Gold Krugerrand 1/1 -1,35% auf 1145,7, davor 3 Tage im Plus (0,66% Zuwachs von 1153,8 auf 1161,4), Goldbarren (1000g, philoro) -1,35% auf 35896,1, davor 3 Tage im Plus (0,66% Zuwachs von 36149,8 auf 36388), AMS -1,57% auf 66, davor 3 Tage im Plus (5,09% Zuwachs von 63,8 auf 67,05), Gold Philharmoniker 1/1...

