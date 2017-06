Investition in Bildung - die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG begibt erneut eine Anleihe mit einem Volumne von bis zu 10 Millionen Euro. Der Zinskupon liegt bei 4,00 Prozent p.a. bei einer zehnjährigen Laufzeit. Die Anleihe soll dabei in zwei Tranchen zu jeweils 5 Millionen Euro ausgegeben werden. Der Emissionserlös soll genutzt werden, um in weitere Fördervereinbarungen für Studierende (inhaltlich und finanziell) zu investieren.

