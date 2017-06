The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2017



ISIN Name



BMG2098R1025 CK INFRASTRUCTUR.HLDG.HD1

CA1030341046 BOWMORE EXPLORATION LTD

GB00BLNN3L44 COMPASS GROUP LS-,10625

JE00BD35H902 CALEDONIA MINING O.N.