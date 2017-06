FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere des Arzneiherstellers Stada sind nach der gescheiterten Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven am Montag nachbörslich weiter eingebrochen. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten die Titel zuletzt um 5,32 Prozent zum Xetra-Schluss ab auf 58,50 Euro. Sie kosten damit wieder in etwa so viel wie Anfang April, als Stada zwei Übernahmeangebote angekündigt worden waren und das Management sich für das von Bain und Cinven als das attraktivere entschieden hatte.

Die für den Deal erforderliche Annahmequote von 67,5 Prozent der Stada-Aktionäre sei nicht erreicht worden, teilte der MDax-Konzern am Montagabend mit. 65,52 Prozent hätten bis Fristende am vergangenen Donnerstag die Kaufofferte der Beteiligungsgesellschaften angenommen. Erforderlich gewesen wären 67,5 Prozent.

Die Stada-Papiere seien heute im regularen Xetra-Handel schon auffällig schwach gewesen, sagte ein Händler. Dass die Bad Vilbeler in einem zweiten Anlauf nun von einem anderen übernommen werden, hält er für eher unwahrscheinlich. Die Übernahmeprämie werde aus den Aktien nun wieder ausgepreist./ajx/jha/

