Siemens will sein Zuggeschäft mit dem des Konkurrenten Bombardier verschmelzen. Der Zusammenschluss wird Tausende von Jobs kosten. Und auch potenzielle Kunden melden schon vorab Bedenken an.

An der hohen Mauer rund um das Wiener Siemens-Werk verwittern die Plakate, der Güterwaggon vor der mit graublauem Blech verkleideten Fabrikhalle ist mit Fahrgestellen für Straßenbahnen beladen. Hier in Simmering, einem Arbeiterbezirk der österreichischen Hauptstadt, bauen gut 1000 Mitarbeiter des Münchner Konzerns Bahnen für die Welt.

Wenige Kilometer weiter, in einem Gewerbegebiet auf der anderen Seite der Donau, sieht es ähnlich aus. Vor der Werkshalle steht eine neue, grün lackierte Straßenbahn, drinnen schrauben rund 600 Arbeiter für den kanadischen Hersteller Bombardier an Bahnen. Die sollen demnächst unter anderem in Rotterdam, Innsbruck und dem australischen Gold Coast unterwegs sein.

Aus beiden Fabriken könnte bald eine werden. "Welchen Sinn hat es, in Wien zwei Standorte zu haben, wenn die Unternehmen ihr Zuggeschäft verschmelzen?", fragt ein österreichischer Bombardier-Manager. Verschmelzung - darauf arbeiten beide Unternehmen offensichtlich hin. Insider berichten, dass die Gespräche schon seit Monaten laufen, am Ende soll ein neues Gemeinschaftsunternehmen das Geschäft mit Zügen, Lokomotiven, Steuerungstechnik sowie U- und Straßenbahnen bündeln. Ähnlich hat es Siemens bereits bei der Windkraft mit dem spanischen Hersteller Gamesa gemacht.

