FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer BMW hat eine weitere große Investition in sein Werk in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina angekündigt. Bislang hat der Konzern 8 Milliarden US-Dollar in den Standort investiert. "In den Jahren 2018 bis 2021 werden wir weitere 600 Millionen US-Dollar in die Fertigungsstrukturen für künftige Generationen der BMW X Modelle investieren", sagte Vorstandschef Harald Krüger anlässlich der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Werks.

Zudem sollen bis dahin weitere 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, wie BMW weiter mitteilte. Aktuell beschäftigt BMW 9.000 Mitarbeiter in Spartanburg.

Seit der Inbetriebnahme des Werkes im September 1994 wurden dort rund 3,9 Millionen Fahrzeuge gefertigt. Das Werk bereitet sich aktuell auf die Produktion des BMW X7 vor, der Ende 2018 auf den Markt kommen wird. Rund 70 Prozent der in Spartanburg produzierten Fahrzeuge sind für den Export bestimmt, teilte BMW weiter mit.

Bezugnehmend auf die Kritik von US-Präsident Trump wegen Produktionsplänen in Mexiko verwies Krüger darauf, dass BMW laut Daten des US-Handelsministeriums gemessen am Exportwert der größte Fahrzeugexporteur in den USA sei. Der Hersteller habe in den USA 235 lokale Zulieferer; und die USA seien der zweitgrößte Einkaufsmarkt des Unternehmens nach Deutschland. Trump hatte BMW und anderen deutschen Autoherstellern mit Strafzöllen gedroht, wenn sie Produktionsanlagen in Mexiko statt in USA errichten und ihre Fahrzeuge von dort in die USA exportieren wollen.

June 26, 2017 14:14 ET (18:14 GMT)

