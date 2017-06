Stuttgart (ots) - Sehr lange hat Deutschland den Zusammenhalt des Euro zu einer Grundvoraussetzung für den Fortbestand der EU erklärt - und damit überschuldeten Ländern wie Griechenland unausgesprochen die Garantie gegeben, unabhängig von eigenen Anstrengungen gerettet zu werden. Das hat wertvolle Jahre gekostet, in denen die Rettungsgarantie immense Summen gekostet, aber mehr geschadet als genützt hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat - wie einst Helmut Kohl bei der Wiedervereinigung - den Rat vieler Ökonomen in den Wind geschlagen. Auch die zwingenden Regeln, die das Fundament des Euro bildeten, hat sie übergangen. Dazu gehört aus gutem Grund, dass die Staaten für ihre Kredite selbst haften. Deshalb haften nun andere - nicht zuletzt die Sparer.



OTS: Stuttgarter Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/39937 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_39937.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Nachrichten Chef vom Dienst Joachim Volk Telefon: 0711 / 7205 - 7110 cvd@stn.zgs.de