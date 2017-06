Independent Research hebt Ziel für Commerzbank - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Commerzbank aus Bewertungsgründen von 7,30 auf 8,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Sven Diermeier senkte mit Blick auf den von der Bank in Aussicht gestellten Verlust im zweiten Quartal seine Gewinnschätzung (EPS) für 2017. Auch die Guidance für das Gesamtjahr sei quasi gesenkt worden, da nun nicht mehr von einem Nettogewinn auf Vorjahresniveau die Rede sei. Neben den schwachen Ertragsperspektiven seien auch die hohe Unsicherheit über die Schiffsfinanzierung und die unterdurchschnittliche Eigenkapitalrendite Gründe für sein negatives Aktien-Votum.

Barclays hebt Ziel für Linde auf 176 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Linde von 174 auf 176 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem Zusammenschluss mit Praxair könnte die Aktie des "neuen" Linde-Konzerns im Jahr 2021, wenn alle Synergien realisiert seien, 240 Euro wert sein, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer Studie vom Montag. Die sich daraus ergebende durchschnittliche jährliche Rendite von 8 Prozent sei attraktiv. Aber selbst ohne die Fusion sei die im Vergleich zum Wettbewerb und zum Sektor niedrige Bewertung der Linde-Aktie ansprechend.

RBC Capital senkt Zalando auf 'Underperform' - Ziel 38 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Zalando nach der starken Kursentwicklung von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 38 Euro gesenkt. Analyst Richard Chamberlain sieht die Margen des Onlinehändlers durch zunehmende Konkurrenz im europäischen Modesegment bedroht. Zudem steige der Kapitaleinsatz und der operative Gewinnausblick liege unter den Markterwartungen, schrieb er einer Studie vom Montag.

Commerzbank belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Allianz-Aktie mit Blick auf den vom Versicherungskonzern angekündigten Verkauf der Oldenburgischen Landesbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Deal dürfte den diesjährigen Nettogewinn der Allianz um rund 200 Millionen Euro schmälern, schrieb Analyst Michael Haid in einer Studie vom Montag. Auf die Solvabilitätsquote dürfte sich die Veräußerung aber leicht positiv auswirken.

JPMorgan hebt UBS auf 'Overweight' und Ziel auf 19 Franken

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat UBS von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 19 Franken angehoben. Er sehe die langfristigen Aussichten der Investmentbanken nun positiver und bevorzuge unter den global agierenden Häusern die mit Aktivitäten in den USA, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Branchenstudie vom Montag. Unter den von ihm beobachteten Häusern sollten Goldman Sachs, Morgan Stanley und UBS die Kapitalrenditen im Investmentbanking bis 2019 überdurchschnittlich stark auf 10 Prozent steigern. Bei der UBS lobte er zudem die Fokussierung auf das Kerngeschäft mit Aktien und die Minimierung des Handels mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen.

HSBC hebt Ziel für Pfeiffer Vacuum auf 148 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum von 137 auf 148 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Nor-Cal Products in den USA stütze seine Kaufempfehlung, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Montag. Sie liefere bereits 2017 einen positiven Gewinnbeitrag. Zudem fahre der Vakuumpumpenhersteller seinen Umsatzanteil im schnell wachsenden Halbleiterbereich hoch und stärke die Präsenz in Asien.

Commerzbank hebt Ziel für Pfeiffer Vacuum auf 146 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach einem Zukauf in den USA von 132 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Nor-Cal Products sei gewinnbringend, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Montag. Der Experte hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2019 um bis zu 8 Prozent. Daher steige auch das Kursziel. Pfeiffer Vacuum wehrt sich momentan gegen eine Übernahme durch den Rivalen Busch, der 110 Euro je Aktie bietet.

Deutsche Bank hebt TAG Immobilien auf 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat TAG Immobilien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 16 Euro genannt. Nach einer zuversichtlichen Präsentation von Finanzvorstand Martin Thiel auf einer Konferenz der Deutschen Bank habe sie ihr Vertrauen in den Immobilienkonzern zurückgewonnen, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer Studie vom Montag. Die derzeit angespannte Angebotslage in großstädtischen Räumen sollte sich zunehmend in jenen Regionen auswirken, in denen TAG tätig sei, und die dortigen Mieten und Kaufpreise steigen lassen. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet und preise ein prozentual zweistelliges Wachstum noch nicht ein.

Macquarie hebt Ziel für Zalando auf 55 Euro - 'Outperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Zalando nach einem Kapitalmarkttag des Online-Modehändlers von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zalando sei ein klarer Gewinner in dem sich schnell wandelnden Modemarkt, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer Studie vom Montag. Diese Einschätzung sei untermauert worden. Zalando habe den Kunden viel zu bieten und die Plattformstrategie eröffne großes Potenzial.

