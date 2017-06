FRANKFURT (Dow Jones)--Die gedämpfte Stimmung an den US-Börsen griff im nachbörslichen Geschäft am Montag auch auf die deutschen Aktien über. Meist hielten sich die Kursbewegungen aber in Grenzen.

Die Stada-Aktie gab jedoch um 6 Prozent nach, nachdem die Übernahme des Generika-Herstellers durch Bain Capital und Cinven gescheitert war. Die notwendige Mindestannahmeschwelle sei bis zum Ablauf der Angebotsfrist am Donnerstag vergangener Woche nicht erreicht worden, teilte Stada am frühen Abend mit.

Dagegen reagierte die Aktie von Schaeffler kaum auf die Gewinnwarnung, die das Unternehmen kurz nach 22.00 Uhr ausgegeben hatte. Bei dünnen Umsätzen betrug das Minus nur 0,3 Prozent. Die Nachricht sei wohl zu spät am Abend gekommen, vermutete ein Händler. Seiner Meinung nach wird der Kurs am Dienstag im regulären Geschäft einen deutlicheren Rücksetzer erleben.

Nachrichtenlos sei ferner die Aurelius-Aktie vorübergehend um 4 Prozent gefallen, ehe sie ihr Minus auf 1,3 Prozent verringert habe. Anschlusskäufe hätten den Kurs von Hella um weitere 1,2 Prozent nach oben getrieben. Die Titel hatten auf Xetra ein Plus von 4,6 Prozent verbucht.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.767 12.771 -0,03% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

