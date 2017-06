Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die internationale Pariser Luftfahrtschau ist eine der größten und repräsentativsten internationalen Luft- und Raumfahrt-Ausstellungen weltweit. Sichuan AOSSCI Technology Co. Ltd, weltweit führender Anbieter von Lösungen für unbemannte Luftfahrt, wurde zur 52. Pariser Luftfahrtschau eingeladen.



AOSSCI stellte die neueste X-Serie unbemannter Luftfahrtsysteme einem internationalen Publikum und weltweiten Ausstellern vor. Das System wurde über die selbstentwickelte digitale Plattform, einschließlich Flugplattform, Bodenkontrollstation, Datenlink, Ladung, integriertem Logistik-Support und weiterer Schlüssel-Teilanlagen generiert. Zudem lässt es sich flexibel einsetzen, bietet voll autonome Flugfähigkeit, Handhabung ohne Zwischenfälle und professionelle Lösungen für die Branche durch modulare Multi-Konfiguration.



Mit der X-Serie für unbemannte Luftfahrzeuge konnte die technologische Lücke auf dem chinesischen Markt hinsichtlich unbemannter Luftfahrt im Bereich Senkrechtstart erfolgreich gefüllt werden. Senkrechtstart mit hoch effizientem Horizontalflug und unter Ausnutzung innovativer Technologien bezüglich Höchstflugdauer bei hoch präzisem und unbemanntem Einsatz hinsichtlich autonomer Flüge und komplexer Aufgaben. In der Zukunft wird AOSSCI weitere Bereiche abdecken: Steuerung elektrischer Energie, Erdölprospektion, Umweltschutz und Sicherheit.



X-Swift ist Starrflügler-Equipment für unbemannte Luftfahrt mit ausgeprägter Flügelstreckung. Unter Unter Einsatz des Start- und Landemodus für unbemannte Luftfahrzeuge mit Multirotor und Network-Recovery erzielt die X-Swift-Ausstattung eine besonders lange Flugdauer und erfüllt damit eine Nachfrage am Markt.



X-Hawk ist ein vollständig elektrisch betriebenes unbemanntes industrielles Luftfahrzeug und verfügt über einen Multirotor sowie die Vorteile eines Starrflüglers. Es kann zudem in räumlich begrenztem Terrain sowie unter rauen Bedingungen per Senkrechtstart operieren. X-Hawk lässt sich unabhängig von Flughäfen oder Rollbahnen in unterschiedlichen Branchen und Szenarios einsetzen. Das System kann bis zu einer Standardhöhe abheben, dann rasch in den horizontalen Flugmodus und in das Gebiet gebracht werden, von wo aus Erkundungen, Überwachungen, Verfolgungen, Luftbildaufnahmen und andere Aufgaben auszuführen sind, um dann aus dem Horizontalflug in den vertikalen Landemodus zur Basis zurückkehren. Der gesamte Vorgang wird durch das intelligente Flugkontrollsystem gesteuert, um eine Rückkehr ohne Zwischenfälle zu realisieren.



AOSSCI rückte in der Industrie für unbemannte Luftfahrzeuge und im Bereich "intelligenter Fertigung in China" international in den Fokus, erhielt Anerkennung von Fachleuten und Anfragen aus einer Reihe von Ländern und Unternehmen. Der Erfolg innerstaatlicher unbemannter Luftfahrzeuge bestätigt nicht nur die stetige Verbesserung innerhalb wissenschaftlicher und technologischer Innovationen Chinas, sondern zudem Chinas Fähigkeiten im Bereich Highend-Equipment und maßgeblicher Fertigung in der Branche und darüber hinaus die Strategie der One Belt, One Road-Initiative in China.



