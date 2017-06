Yantai, China (ots/PRNewswire) - Anfang Juni lud das Department of Publicity von Yantai eine Reihe von Medienorganisationen ein, die Stadt am Meer zu besichtigen. Die Tour beinhaltet Besuche zahlreicher erfolgreicher Unternehmen von Yantai.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/527566/Yantai_Wine_Culture_Museum.jpg



Yantai ist Chinas größtes Weinbaugebiet. Eine von drei Flaschen chinesischer Wein kommt von hier - aus diesem Grund ist Yantai zu einer Ikone der chinesischen Weinkultur geworden. Die Stadt am Meer ist auch ein bekannter Touristenort, der eine große Anzahl Touristen anzieht, die das Meer sehen und den Wein schätzen sowie etwas über die Weinkultur lernen möchten.



http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=291949 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=291950 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=291951



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/527567/Wine_Taster_Giving_K nowledge_To_Tourists.jpg



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/527568/A_View_of_Changyu_In dustrial_Park.jpg



OTS: Publicity Department of Yantai City newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127108 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127108.rss2



Pressekontakt: Frau Ma Tel./Fax: 86 10 63075245