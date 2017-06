Bielefeld (ots) - Eine Lehrerin aus Osnabrück soll den Staat um fast eine Million Euro betrogen haben. Nach Informationen des WESTFALEN-BLATTES will die Staatsanwaltschaft jetzt unter anderem mehrere Dutzend Luxushandtaschen der Frau versteigern, um den Schaden zu begrenzen. "Der Neupreis der Taschen von Louis Vuitton, Hermes, Brunello Cucinelli und Bottega Veneta soll bei fast 100.000 Euro liegen", sagte Oberstaatsanwalt Dr. Alexander Retemeyer dem WESTFALEN-BLATT. In der jetzt fertiggestellten Anklage wirft die Staatsanwaltschaft der Pädagogin 112 Fälle von Betrug und Untreue vor. Die Lehrerin soll mit Hilfe einer Nagelschere, eines Apothekenstempels und eines Farbdruckers Arztrezepte verändert und bei der Beihilfestelle eingereicht haben. So soll die Frau allein im nicht verjährten Zeitraum zwischen Januar 2012 und August 2016 insgesamt 903.500 Euro erbeutet haben. Die Lehrerin ist auf freiem Fuß, aber suspendiert.



