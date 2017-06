DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lage im Mittleren Osten:

"Der jüngste Konflikt in dieser seit Jahren laufenden Eskalations-Kaskade ist die Isolation Katars durch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten. Dabei ist am Wochenende erst klar geworden, was die arabischen "Brüder" wirklich wollen: Einstellung der Förderung radikalislamischer Gruppen, aber auch Abbruch der Beziehungen zum Iran, Abzug der türkischen Truppen und Abschaltung des arabischen Satellitensenders Al Jazeera. Die neuen Forderungen der Nachbarn an Katar waren derart, dass die USA gleich nach Bekanntwerden von inneren "Familienangelegenheiten" sprachen und sich als Vermittler herauszogen. Dabei ist es vor allem Washington selbst, das als militärische Schutzmacht in allen beteiligten Ländern eine besondere Rolle spielen müsste. Aber immer wenn es kompliziert zu werden droht, scheint sich der ach so große "Dealmaker" Donald Trump vom Acker zu machen."/zz/DP/jha

AXC0008 2017-06-27/05:35