Arbon, 27. Juni 2017 - Die Arbonia AG veräussert das letzte Unternehmen des Geschäftsbereichs Beschichtungen: Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Helvetica Capital AG (Helvetica) übernimmt rückwirkend per 1. Januar 2017 die Industrielack Gruppe (Ilag). Durch den Verkauf an einen unter-nehmerisch geprägten Investor wird die Ilag in eine gesicherte Zukunft überführt.



Kontakt

Alexander von Witzleben

Verwaltungsratspräsident und CEO



Christoph Fierz

Delegierter des Verwaltungsrats von Looser

T +41 71 447 48 32



Fabienne Zürcher

Leiterin Corporate Communications

T +41 71 447 45 54

(fabienne.zuercher(at)arbonia.com:



(Medienmitteilung zum Download: fileadmin/user_upload/medienmitteilungen/2017/20170626_verkauf_illag/medienmitteilung_verkauf-der-industrielack-gruppe-_ilag_-an-helvetica-capital-ag_27.06.2017.pdf)