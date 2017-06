AURELIUS gewinnt TMA Europa Debtwire Award 2017 in der Kategorie 'Turnaround of the Year/Small Company'

DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges AURELIUS gewinnt TMA Europa Debtwire Award 2017 in der Kategorie 'Turnaround of the Year/Small Company' 27.06.2017 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

AURELIUS gewinnt TMA Europa Debtwire Award 2017 in der Kategorie "Turnaround of the Year/Small Company"

München / London, Juni 2017 - Der AURELIUS Konzern (ISIN DE000A0JK2A8) hat den prestigeträchtigen TMA Europe Debtwire Award 2017 in der Kategorie "Turnaround of the Year/Small Company" für die erfolgreiche Neuausrichtung von fidelis HR gewonnen. Die Auszeichnung geht an ein Team von Restrukturierungsspezialisten, dem der erfolgreichste Turnaround eines Unternehmens in der Kategorie von Gesellschaften mit weniger als 100 Mio. Euro Umsatz gelungen ist.

AURELIUS hat den Personaldienstleister fidelis HR 2013 von der TDS Informationstechnologie AG erworben. Nach der Übernahme hat AURELIUS das operative Geschäft des Unternehmens umfassend neu ausgerichtet und dadurch eine deutliche Verbesserung von Umsatz und Profitabilität der Beteiligung erreicht. 2016 hat AURELIUS fidelis HR erfolgreich veräußert und dabei das 40-Fache des eingesetzten Kapitals erzielt.

Gert Purkert, Vorstandsvorsitzender von AURELIUS, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Wir werden auch zukünftig engagiert daran arbeiten, ein Good Home für unsere Tochterunternehmen zu sein und ihnen dabei helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 25 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro (Juni 2017).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

ÜBER TMA EUROPE

Die Turnaround Management Association (TMA) mit Hauptsitz in Chicago, Illinois (USA) ist die führende Organisation für Unternehmenssanierung und Turnaround-Management. Mehr als 8.300 TMA-Mitglieder bilden eine weltweite professionelle Gemeinschaft von Turnaround-Spezialisten, zu denen unter anderem Anwälte, Steuerberater, Investoren, Kreditgeber, Risikokapitalgeber, Gutachter, Insolvenzverwalter, Personalvermittler und Berater gehören.

TMA besteh aus 56 Verbänden, die sechs Kontinente umspannen - 32 davon allein in Nordamerika. TMA Europe repräsentiert die 12 europäischen Verbände und dient als Forum für den Austausch von Ideen und als Plattform zum Netzwerken. Dafür sorgen regelmäßige Newsletter und die TMA Europe Annual Conference.

KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de

27.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

586597 27.06.2017

ISIN DE000A0JK2A8

AXC0022 2017-06-27/07:00