The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XGR2 XFRA GB00BD6K4575 COMPASS GROUP LS-,1105 EQ00 EQU EUR N

CA 9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N. EQ00 EQU EUR N

CA 384 XFRA SE0009496268 CHROMOGENICS AB O.N. EQ00 EQU EUR N

CA VAO XFRA DE000A0WMNK9 VAPIANO SE INH. O.N. EQ01 EQU EUR Y

CA AIB1 XFRA IE00BYSZ9G33 ALLIED IRISH BKS EO-,625 EQ01 EQU EUR N

CA UIMF XFRA LU1600334798 UBS-ETF-MSCI EUROPE AAHEO EQ01 EQU EUR Y

CA 2MT XFRA US04685N1037 ATHENEX INC. EQ01 EQU EUR N

CA 2AU XFRA US21074G1013 CONTACT GOLD CORP. EQ01 EQU EUR N

CA ESWA XFRA US29729L1026 ESSITY AB (SP.ADR) EQ01 EQU EUR N