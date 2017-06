FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WUG3 XETR DE0007775231 WESTAG + GETALIT VZO O.N. 1.000 EUR

WUG XETR DE0007775207 WESTAG + GETALIT ST O.N. 0.940 EUR

KTF XETR US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.170 EUR

WFM XETR US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.161 EUR

SYK XETR US8636671013 STRYKER CORP. DL-,10 0.380 EUR

DRG XETR CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.045 EUR

RNY XETR CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.004 EUR

EMH1 XETR DE000A1K0409 PFERDEWETTEN.DE AG 0.120 EUR

M12 XETR DE000A0STSQ8 M1 KLINIKEN AG O.N. 0.300 EUR

WDC XETR US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 0.447 EUR

DAP XETR US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.125 EUR

DCH1 XETR US2605431038 DOW CHEM. DL 2,50 0.412 EUR

ETG XETR DE000A0MVLS8 ENVITEC BIOGAS O.N. 0.600 EUR

NTG XETR DE000A0KPPR7 NABALTEC AG INH. 0.150 EUR