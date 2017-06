Die Metro hat nach eigenen Angaben von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht grünes Licht für den Börsenzulassungsprospekt des neuen Lebensmittelhändlers bekommen. Offenbar hat die Behörde diesen gebilligt. Bis Mitte Juli sollen die Aktien der neuen Metro an der Börse notiert werden. Die Aufteilung der bisherigen alten Metro Group in die neue Metro AG und die künftige Ceconomy AG um den Elektronikhändler Media-Saturn soll bis Mitte Juli in das Handelsregister eingetragen werden. Jeder Aktionär der bisherigen Metro erhält am ersten Handelstag zusätzlich zur zukünftigen Ceconomy-Aktie eine Aktie der neuen Metro AG.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info