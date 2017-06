M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia mit weiterem Grossauftrag - "One Company"-Ansatz mit umfassendem Leistungsangebot der ganzen Gruppe entscheidend | Bauvolumen von rund CHF 150 Mio. in Zürich Oerlikon

Dietlikon, 27. Juni 2017 - Implenia hat in Zürich Oerlikon von der Leutschenbach AG ein Generalunternehmermandat für den Bau dreier Wohnhochhäuser sowie Sockelgeschosse erhalten. Damit gewinnt die Gruppe einen weiteren bedeutenden Auftrag in Zürich Nord, wo sie aktuell ihre Hochhauskompetenz unter anderem beim Andreasturm unter Beweis stellt. Mit ihrem integrierten Ansatz wird Implenia Generalunternehmerleistungen sowie Leistungen aus dem Spezialtiefbau und als Baumeister erbringen. Bereits in der Angebotsphase hat Implenia für eine möglichst effiziente Baukostenplanung auf Building Information Modelling (BIM) gesetzt. Im Rahmen ihrer Käuferbetreuungskompetenz bietet Implenia der Bauherrschaft digitale Lösungen, um die Wünsche der künftigen Eigentümerinnen und Eigentümer einfach und unkompliziert zu erfassen. Basierend auf den Grundrissen der Wohnungen, können die Kundinnen und Kunden der Bauherrschaft ihre Wohnung bereits heute virtuell begehen und gemeinsam mit der Bauherrschaft Ihre Wünsche anbringen. Modernste Ansätze werden auch im Rahmen der Realisierung zur Anwendung kommen. Schliesslich konnte die Gruppe im Rahmen der Planung auch ihre langjährige Erfahrung im Bereich Nachhaltigkeit einbringen. Das Bauvolumen liegt bei rund CHF 150 Mio.

Das von Staufer & Hasler Architekten und Ballmoos Krucker Architekten entworfene Projekt Wolkenwerk sieht in den drei Türmen mehr als 300 Eigentumswohnungen vor: vom Atelier über flexible Gartenwohnungen bis hin zu exklusiven Penthouse-Maisonettes. In einem der Sockelgeschosse wird zudem die Firma Nyffenegger Armaturen ihre Produktion unterbringen. Auch die für den Bau gewählten Materialien - insbesondere Backstein und Beton - tragen der Industriegeschichte des Areals Rechnung. Das Projekt wird im Minergie-Standard erstellt und zertifiziert. Damit wird ein hoher Anspruch an Wohnqualität und Nachhaltigkeit erfüllt. Der Spatenstich erfolgt Ende August 2017. Die ersten Abnahmen sind auf Ende 2019 geplant, der gestaffelte Bezug beginnt Anfang 2020.

Medienkontakt Implenia:

Reto Aregger

Head of Communications Group

Telefon: +41 58 474 74 77

(communication@implenia.com: mailto:communication@implenia.com)

In Zürich Oerlikon entsteht ein Quartier im Quartier. Mit dem Wolkenwerk realisiert Implenia als Generalunternehmerin drei Wohnhochhäuser mit mehr als 300 Wohnungen. (Bild: Leutschenbach AG)

Implenia ist das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit einer starken Stellung im deutschen, österreichischen und skandinavischen Infrastrukturmarkt. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Sparten- und Flächeneinheiten unter einem Dach zu einem gesamteuropäisch agierenden Unternehmen zusammen. Das integrierte Businessmodell und die in allen Bereichen des Bauens tätigen Spezialisten erlauben es der Gruppe, ein Bauwerk über seinen gesamten Lebenszyklus zu begleiten - wirtschaftlich, integriert und kundennah. Dabei steht eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus.

Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit rund 8'200 Personen und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von rund 3,3 Milliarden Franken. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter (www.implenia.com: http://www.implenia.com/).