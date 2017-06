Dieser US-Anbieter von Supply-Chain-Software kann von der geplanten Übernahme von Whole Foods durch Amazon.com profitieren. Mit dem Kauf bekräftigt der Internetriese, dass man dem Lebensmittelbereich keine Schonung gönnt; die elektronische Revolution soll auch hier im großen Maßstab stattfinden. Vor diesem Hintergrund weist das US-Wirtschaftsmagazin Barrons darauf hin, dass die konkurrierenden Supermärkte mit sofortiger Wirkung unter einen starken Druck gesetzt werden, ihre eigenen betrieblichen Abläufe zu optimieren. Wir sehen es ähnlich: Ohne massive Investitionen, auch in die Software, würden die konventionellen Branchenvertreter gegenüber Angreifern wie Amazon.com ins Hintertreffen geraten. Von dieser Tendenz werden Ausstatter wie NCR zwangsläufig profitieren. NCR (vor allem wegen seiner Produkte für die Finanzbranche bekannt) war in den vergangenen drei Jahren bei einem Umsatz von rund 6,5 Mrd. $ stehengeblieben, wovon zuletzt 270 Mio. $ Gewinn übrig blieben. Bei einer Marktkapitalisierung, die bei 4,7 Mrd. $ angezeigt wird, erscheint NCR zurzeit ambitioniert bewertet; zumal das Eigenkapital bei lediglich 1,3 Mrd. $ liegt und durch Goodwill in Höhe von 2,7 Mrd. $ ausgehöhlt wird. Auf einen sofortigen Kauf verzichten wir, setzen die NCR-Aktie nun aber auf die Beobachtungsliste.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info