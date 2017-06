Dietlikon(awp) - Implenia hat in Zürich Oerlikon einen Grossauftrag im Wert von 150 Mio CHF an Land gezogen. Der Baukonzern baut dort im Auftrag der Leutschenbach AG als Generalunternehmer drei Wohnhochhäuser sowie Sockelgeschosse. Damit gewinne die Gruppe einen weiteren bedeutenden Auftrag in Zürich Nord, wo sie aktuell ...

