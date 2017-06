IRW-PRESS: QYOU Media Inc.: QYOU und Tata Sky gründen Partnerschaft, um Privatabonnenten in Indien mit Online-Videoinhalten zu versorgen

QYOU und Tata Sky gründen Partnerschaft, um Privatabonnenten in Indien mit Online-Videoinhalten zu versorgen

- The QYOU wird als TATA Sky-Dienst über 17 Millionen Verbindungen für Abonnenten in Indien verfügbar - Es ist dies für QYOU der Auftrag mit der bisher größten Reichweite innerhalb eines Servicegebiets

Dublin, 27. Juni 2017 - QYOU Media (TSXV: QYOU), der weltweit führende Kurator von Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus, hat seine Partnerschaft mit Tata Sky, Indiens führender Plattform für die Verbreitung von Inhalten, erweitert und erreicht mit seinem linearen Kanal ab sofort das bis dato größte Einzugsgebiet. War QYOUs 24-Stunden-Dienst mit Online-Videoinhalten bisher nur über eine mobile App verfügbar, wird durch den Erweiterungsauftrag eine Verbindung zu 17 Millionen Tata Sky-Verbindungen auf TV-Geräten und mobilen Geräten möglich.

Durch die rasante Ausbreitung des Internetzugangs ist die Nutzerbasis in Indien mittlerweile auf knapp 400 Millionen Nutzer angewachsen. Der Zugriff auf Online-Kurzvideos über Dienste wie YouTube, Daily Motion und Facebook erfreut sich größter Beliebtheit. Die Länge der aufgerufenen Videos liegt in Indien im Schnitt bei unter zwanzig Minuten. Um den Geschmack des Publikums der digitalen Natives (das sind die Generation Y bzw. Millennials und die Generation Z) zu treffen, die praktisch täglich Kurzvideos aufrufen, wird Tata Sky den von QYOU angebotenen 24-Stunden-Dienst, der einzigartige digitale Inhalte kuratiert, ins Programm nehmen. Diese Inhalte werden auf jene Bildschirme gesendet, die bei den jungen Kunden in Indien am beliebtesten sind: mobile Geräte und TV-Geräte.

Als Teil der Vereinbarung werden QYOU und Tata Sky auch Inhalte von lokalen Entwicklern in Indien und auch einige der beliebtesten Online-Videos aus der Region bereitstellen, um Shows mit stark lokalem Kontext anzubieten, die dem indischen Publikum gefallen. Der Dienst wird von Tata Sky über die Kanäle Ch 200 (HD) & Ch 201 (SD) gesendet und ist - nachdem die Inhalte jederzeit und überall verfügbar sein sollen - auch über die Tata Sky-App auf Live TV und VOD erhältlich.

Arun Unni, Chief Content Officer von Tata Sky, meint dazu: Den sich ändernden Vorlieben und dem sich ändernden Geschmack des Publikums Rechnung zu tragen, war schon immer oberstes Ziel von Tata Sky. Zum ersten Mal können unsere Abonnenten nun kurzformatige Videoinhalte rund um die Uhr auf ihren TV-Geräten über die Tata Sky Mobile App aufrufen. Angesichts der extremen Popularität von Online-Videos in Indien und der unglaublichen Tiefe der einzigartigen Inhalte in QYOUs Archiv macht es absolut Sinn für uns, unseren Abonnenten diesen Dienst anzubieten.

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media, fügt hinzu: Indien ist als Land mit einer technisch besonders versierten jungen Generation bekannt, die sich mühelos in der Welt der Internet-Videos und der herkömmlichen TV-Programme bewegt. Ein kuratierter Mix aus den besten digitalen Videoinhalten, jederzeit griffbereit, egal ob auf mobilen Geräten oder TV-Geräten, bedeutet für diese Menschen, dass sie das Beste aus beiden Welten genießen können und absolut nichts versäumen. Wir sind stolz, dass unsere Partnerschaft mit Tata Sky immer konkretere Formen annimmt und uns in die Lage versetzt, unseren Kanal in einem Einzelmarkt mit der bis dato größten Reichweite bereit zu stellen.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das sogenannte Best-of-the-Web-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus kuratiert und als Paket vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und NewsCorp entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials richten und unter anderem linerale TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen Sinclair Broadcast Group, Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Telenor und TATA Sky.

Ansprechpartner Holly Searle Platform Communications - für QYOU Media +44 (0) 207 486 4900 holly@platformcomms.com Jeff Walker, Investor Relations - für The QYOU + 1 403 221 0915 jeff@howardgroupinc.com

Über Tata Sky

Tata Sky Limited (Tata Sky) ist ein Joint Venture zwischen Tata Sons und 21st Century Fox. Seit Firmengründung im Jahr 2001 und der Markteinführung seiner Dienst im Jahr 2006 ist Tata Sky Indiens führende Plattform für die Verbreitung von Inhalten über Pay TV- und OTT-Dienste. Mit dem Ziel, die besten Inhalte der Welt für jedes Budget und jeden Bildschirm, immer und überall bereitzustellen, hat Tata Sky als erstes Unternehmen mit einer Reihe von auf dem Markt lancierten Produkten und Diensten das Sehvergnügen der Abonnenten im Land neu definiert.

Tata Sky ist ein Vorreiter im HD-Set-Top-Box-Segment und hält in dieser Kategorie einen bedeutenden Marktanteil. Das Unternehmen hat sein Angebot laufend um neue Kanäle und Plattformdienste quer über die verschiedensten Genres und in verschiedenen Sprachen erweitert, um die angebotenen Inhalte aufzupeppen und für alle Publikumskategorien attraktiv zu gestalten. Tata Sky ist derzeit in Indien in rund 1,5 Lakh Städten mit mehr als 17 Millionen Verbindungen vertreten. Weitere Informationen zu Tata Sky erhalten Sie unter www.tatasky.com

