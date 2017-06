FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 28.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.06.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

L53 XFRA ZAE000145892 LIFE HEALTHCARE GR.HLDGS

MV9A XFRA US02364W2044 AMERICA MOVIL A ADR/20

MV9L XFRA US02364W1053 AMERICA MOVIL L ADR/20

NPG XFRA JP3733400000 NIPPON EL. GLASS

NPV XFRA JP3690400001 NIPPON CARBON

NT5 XFRA JP3165700000 NTT DATA CORP.

SHJ XFRA JP3112000009 ASAHI GLASS

KO2 XFRA FR0010386334 KORIAN S.A. INH. EO 5

AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15

5H5A XFRA CH0012627250 HBM HEALTH.INVEST.A

CCKC XFRA US1912232055 COCA COLA HBC AG ADRS

2MF XFRA JP3922980002 MOBILE FACTORY INC

1RH XFRA JP3970300004 RECRUIT HOLDINGS CO.LTD